Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка
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Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка

Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Cruel Intentions 2
Драмы, Мелодрамы83 мин18+

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Сюжет

Себастьен Вальмон, сделавший все для того, чтобы его выгнали из школы, переезжает в Нью-Йорк к своему отцу, женившемуся в четвертый раз. Он хочет начать новую жизнь приличного человека. У новой мачехи есть дочь Кэтрин, прилагающая все усилия для того, чтобы стать похожей на стерву-мать. Кэтрин сразу невзлюбила сводного братика, превосходящего ее во всем.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка»

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