Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Cruel Intentions 2
Драмы, Мелодрамы83 мин18+
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Сюжет
Себастьен Вальмон, сделавший все для того, чтобы его выгнали из школы, переезжает в Нью-Йорк к своему отцу, женившемуся в четвертый раз. Он хочет начать новую жизнь приличного человека. У новой мачехи есть дочь Кэтрин, прилагающая все усилия для того, чтобы стать похожей на стерву-мать. Кэтрин с�разу невзлюбила сводного братика, превосходящего ее во всем.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- РДАктёр
Робин
Данн
- СТАктриса
Сара
Томпсон
- КЛАктриса
Кери
Линн Прэтт
- Актриса
Эми
Адамс
- БФАктёр
Бэрри
Флэтмэн
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ТХАктриса
Тереза
Хилл
- БХАктёр
Барклай
Хоуп
- ТМАктриса
Тейн
МакКлюр
- ДМАктёр
Дэвид
Макилрайт
- Сценарист
Роджер
Камбл
- ШдСценарист
Шодерло
де Лакло
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- ТКПродюсер
Тим
Кристенсон
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ДЛХудожник
Дэниэл
Лорен Мэй
- ДБМонтажёр
Дж.
Бенжамин Чарлей
- БДМонтажёр
Билл
Джонсон
- ДРОператор
Джеймс
Р. Багдонас