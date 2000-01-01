Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Себастьен Вальмон, сделавший все для того, чтобы его выгнали из школы, переезжает в Нью-Йорк к своему отцу, женившемуся в четвертый раз. Он хочет начать новую жизнь приличного человека. У новой мачехи есть дочь Кэтрин, прилагающая все усилия для того, чтобы стать похожей на стерву-мать. Кэтрин с�разу невзлюбила сводного братика, превосходящего ее во всем.



Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.