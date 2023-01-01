Женщины на грани нервного срыва
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Женщины на грани нервного срыва

Женщины на грани нервного срыва (фильм, 1988) смотреть онлайн

8.21988, Mujeres al borde de un ataque de nervios
Драмы, Комедии84 мин18+

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Сюжет

Ее бросил любовник, его жена не дает ей проходу, ее подруга связалась с террористами, а ее адвокат оказалась обыкновенной дрянью. Можно ли пережить все это и не сойти с ума?

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщины на грани нервного срыва»

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