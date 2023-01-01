Женщины на грани нервного срыва (фильм, 1988) смотреть онлайн
8.21988, Mujeres al borde de un ataque de nervios
Драмы, Комедии84 мин18+
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Сюжет
Ее бросил любовник, его жена не дает ей проходу, ее подруга связалась с террористами, а ее адвокат оказалась обыкновенной дрянью. Можно ли пережить все это и не сойти с ума?
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- КМАктриса
Кармен
Маура
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ХСАктриса
Хульета
Серрано
- МБАктриса
Мария
Барранко
- Актриса
Росси
де Пальма
- КМАктриса
Кити
Манвер
- ГМАктёр
Гильермо
Монтесинос
- ЧЛАктриса
Чус
Лампреаве
- ЭКАктёр
Эдуардо
Кальво
- ЛЛАктриса
Лолес
Леон
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- ЖКСценарист
Жан
Кокто
- Продюсер
Педро
Альмодовар
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- АЛПродюсер
Антонио
Льоренс
- ФМХудожник
Феликс
Мурси�я
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- ББКомпозитор
Бернардо
Бонецци