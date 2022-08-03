Жемчужина Нила
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Жемчужина Нила

Жемчужина Нила (фильм, 1985) смотреть онлайн

9.21985, The Jewel of the Nile
Боевик, Комедия101 мин18+

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О фильме

Герои предыдущей части Джэк и Джоан живут спокойной, размеренной жизнью богатых бездельников. У них есть все, что могут позволить деньги: яхта, виллы, прислуга. Но им скучно. Скучно друг с другом, и этим обществом. Чтобы развлечь себя, Джоан принимает приглашение арабского шейха посетить его восточную резиденцию. Но сказка обернулась кошмаром: арабский красавец похищает Джоан и требует выкуп - «жемчужину». Джэк, заручившись поддержкой своего нового партнера Ральфа, принимает непростое решение - спасти Джоан. Но есть одно осложнение, Джэку хочет отомстить старый напарник.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жемчужина Нила»