Жемчужина Нила (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.21985, The Jewel of the Nile
Боевик, Комедия101 мин18+
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О фильме
Герои предыдущей части Джэк и Джоан живут спокойной, размеренной жизнью богатых бездельников. У них есть все, что могут позволить деньги: яхта, виллы, прислуга. Но им скучно. Скучно друг с другом, и этим обществом. Чтобы развлечь себя, Джоан принимает приглашение арабского шейха посетить его восточную резиденцию. Но сказка обернулась кошмаром: арабский красавец похищает Джоан и требует выкуп - «жемчужину». Джэк, заручившись поддержкой своего нового партнера Ральфа, принимает непростое решение - спасти Джоан. Но есть одно осложнение, Джэку хочет отомстить старый напарник.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЛТРежиссёр
Льюис
Тиг
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- СФАктёр
Спирос
Фокас
- ЭААктёр
Эвнер
Айзенберг
- ПМАктёр
Пол
Магид
- ХДАктёр
Ховард
Джей Пэттерсон
- РЭАктёр
Рэндал
Эдвин Нельсон
- ТДАктёр
Тимоти
Дэниэл Фёрст
- МРСценарист
Марк
Розенталь
- ДТСценарист
Дайан
Томас
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- ДБПродюсер
Джек
Бродский
- ДДПродюсер
Джоэль
Дуглас
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- ЭПХудожница
Эмма
Потьюс
- Оператор
Ян
де Бонт
- ДНКомпозитор
Джек
Ницше