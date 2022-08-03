Герои предыдущей части Джэк и Джоан живут спокойной, размеренной жизнью богатых бездельников. У них есть все, что могут позволить деньги: яхта, виллы, прислуга. Но им скучно. Скучно друг с другом, и этим обществом. Чтобы развлечь себя, Джоан принимает приглашение арабского шейха посетить его восточную резиденцию. Но сказка обернулась кошмаром: арабский красавец похищает Джоан и требует выкуп - «жемчужину». Джэк, заручившись поддержкой своего нового партнера Ральфа, принимает непростое решение - спасти Джоан. Но есть одно осложнение, Джэку хочет отомстить старый напарник.

