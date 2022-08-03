Железное небо (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Iron Sky
Фантастика, Приключения88 мин18+
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О фильме
Минуло 70 лет с тех пор, когда недобитые немецкие нацисты улетели на Луну. Теперь, когда их гигантский флот возмездия почти достроен, они решили устроить Земле новый блицкриг. Боевые цеппелины уже вышли на орбиту, земные города под прицелом.
СтранаБельгия, Дания, Норвегия, Франция, Австралия, Великобритания, Германия, Финляндия
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТВРежиссёр
Тимо
Вуоренсола
- ЮДАктриса
Юлия
Дитце
- ККАктёр
Кристофер
Кирби
- ГОАктёр
Гёц
Отто
- УКАктёр
Удо
Кир
- ПСАктриса
Пета
Сержант
- СПАктриса
Стефани
Пол
- Актёр
Тило
Прюкнер
- МКАктёр
Майкл
Каллен
- БСАктёр
Бен
Симер
- ЯПСценарист
Ярмо
Пускала
- МКСценарист
Майкл
Калеснико
- ТВСценарист
Тимо
Вуоренсола
- ЙССценарист
Йоханна
Синисало
- ОДПродюсер
Оливер
Дамиан
- ТКПродюсер
Теро
Каукомаа
- СТПродюсер
Самули
Торссонен
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДКХудожник
Джейк
Колье
- МООператор
Мика
Орасмаа