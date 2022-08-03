Железное небо
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Железное небо

Железное небо (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Iron Sky
Фантастика, Приключения88 мин18+

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О фильме

Минуло 70 лет с тех пор, когда недобитые немецкие нацисты улетели на Луну. Теперь, когда их гигантский флот возмездия почти достроен, они решили устроить Земле новый блицкриг. Боевые цеппелины уже вышли на орбиту, земные города под прицелом.

Страна
Бельгия, Дания, Норвегия, Франция, Австралия, Великобритания, Германия, Финляндия
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железное небо»