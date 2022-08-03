Минуло 70 лет с тех пор, когда недобитые немецкие нацисты улетели на Луну. Теперь, когда их гигантский флот возмездия почти достроен, они решили устроить Земле новый блицкриг. Боевые цеппелины уже вышли на орбиту, земные города под прицелом.

