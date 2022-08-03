Жандарм женится
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Жандарм женится

Жандарм женится (фильм, 1968) смотреть онлайн

9.61968, Le gendarme se marie
Мелодрама, Комедия85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пробил долгожданный «Час Икс». На календаре у старшины жандармов первое июля, а это значит, что во Франции настало время всеобщих отпусков. Толпы обезумевших от жажды развлечений туристов ринулись к морю, и наши старые знакомые - блюстители порядка из курортного Сен-Тропе - должны во что бы то ни стало, любой ценой сдержать бурный натиск отдыхающих.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жандарм женится»