Жандарм женится (фильм, 1968) смотреть онлайн
9.61968, Le gendarme se marie
Мелодрама, Комедия85 мин18+
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О фильме
Пробил долгожданный «Час Икс». На календаре у старшины жандармов первое июля, а это значит, что во Франции настало время всеобщих отпусков. Толпы обезумевших от жажды развлечений туристов ринулись к морю, и наши старые знакомые - блюстители порядка из курортного Сен-Тропе - должны во что бы то ни стало, любой ценой сдержать бурный натиск отдыхающих.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЖЖРежиссёр
Жан
Жиро
- Актёр
Луи
де Фюнес
- ЖЛАктёр
Жан
Лефевр
- ЖГАктриса
Женевьев
Град
- КМАктёр
Кристиан
Марен
- ИВАктёр
Ив
Венсан
- ГГАктёр
Ги
Гроссо
- ММАктёр
Мишель
Модо
- МБАктёр
Маурицио
Бонулья
- МДАктёр
Марио
Давид
- КЖАктриса
Клоди
Жансак
- РБСценарист
Ришар
Бальдуччи
- ЖЖСценарист
Жан
Жиро
- ЖБПродюсер
Жерар
Бейту
- ЛЛАктёр дубляжа
Лев
Лемке
- БААктёр дубляжа
Борис
Аракелов
- ЛВАктриса дубляжа
Любовь
Виролайнен
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Соколов
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Дмитриев
- ЖКХудожник
Жак
Коттин
- МГОператор
Марсель
Гриньон
- РЛКомпозитор
Раймон
Лефевр