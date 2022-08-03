Пробил долгожданный «Час Икс». На календаре у старшины жандармов первое июля, а это значит, что во Франции настало время всеобщих отпусков. Толпы обезумевших от жажды развлечений туристов ринулись к морю, и наши старые знакомые - блюстители порядка из курортного Сен-Тропе - должны во что бы то ни стало, любой ценой сдержать бурный натиск отдыхающих.

