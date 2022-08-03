Жандарм в Нью-Йорке (фильм, 1965) смотреть онлайн

Крюшо, Мерло, Фугас, Трикар и Берлико во главе с сержантом Жербером отправляются в Нью-Йорк, где им поручено представлять Францию на международном конгрессе полицейских. Как не уронить чести мундира, если вас ждет страна соблазнов, да и по-английски вы не знаете ни слова? К тому же Крюшо с ужасом обнаруживает, что его дочь Николь, вопреки воле отца, тоже приехала в Нью-Йорк. Если это откроется - его карьере конец.

