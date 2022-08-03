Жандарм в Нью-Йорке (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.41965, Le gendarme à New York
Комедия, Криминал97 мин6+
О фильме
Крюшо, Мерло, Фугас, Трикар и Берлико во главе с сержантом Жербером отправляются в Нью-Йорк, где им поручено представлять Францию на международном конгрессе полицейских. Как не уронить чести мундира, если вас ждет страна соблазнов, да и по-английски вы не знаете ни слова? К тому же Крюшо с ужасом обнаруживает, что его дочь Николь, вопреки воле отца, тоже приехала в Нью-Йорк. Если это откроется - его карьере конец.
СтранаИталия, Франция
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЖЖРежиссёр
Жан
Жиро
- Актёр
Луи
де Фюнес
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- КМАктёр
Кристиан
Марен
- ГГАктёр
Ги
Гроссо
- ММАктёр
Мишель
Модо
- АСАктёр
Алан
Скотт
- ЖЛАктёр
Жан
Лефевр
- ЖГАктриса
Женевьев
Град
- ММАктёр
Марино
Мазе
- МПАктёр
Марио
Пизу
- ЖЖСценарист
Жан
Жиро
- РБСценарист
Ришар
Бальдуччи
- ЖБПродюсер
Жерар
Бейту
- Актёр дубляжа
Михаил
Глузский
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- ВМАктёр дубляжа
Виктор
Маркин
- ОГАктёр дубляжа
Олег
Голубицкий
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Мартынов
- АЮМонтажёр
Альбер
Юргенсон
- ЭСОператор
Эдмон
Сешан
- РЛКомпозитор
Раймон
Лефевр
- ПМКомпозитор
Поль
Мориа