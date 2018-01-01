Wink
Детям
Зеленый змий
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленый змий»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленый змий»

Режиссёры

Владимир Полковников

Владимир Полковников

Режиссёр

Актёры

Татьяна Струкова

Татьяна Струкова

Актрисаозвучка
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

Актёрозвучка
Григорий Шпигель

Григорий Шпигель

Актёрозвучка

Сценаристы

Климентий Минц

Климентий Минц

Сценарист

Продюсеры

Федор Иванов

Федор Иванов

Продюсер

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Юрий Левитин

Композитор