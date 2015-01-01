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Здравствуйте, меня зовут Дорис

Здравствуйте, меня зовут Дорис (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Hello, My Name Is Doris
Драмы, Комедии86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Дорис Миллер — типичный Нью-Йоркский офисный работник в возрасте за шестьдесят, после смерти своей матери начинает посещать семинары по самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации, Дорис становится сексуально одержимой своим новым коллегой Джоном, который вдвое еe моложе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуйте, меня зовут Дорис»

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