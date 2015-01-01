Здравствуйте, меня зовут Дорис (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Дорис Миллер — типичный Нью-Йоркский офисный работник в возрасте за шестьдесят, после смерти своей матери начинает посещать семинары по самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации, Дорис становится сексуально одержимой своим новым коллегой Джоном, который вдвое еe моложе.



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