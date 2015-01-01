Здравствуйте, меня зовут Дорис (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Hello, My Name Is Doris
Драмы, Комедии86 мин18+
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Сюжет
Дорис Миллер — типичный Нью-Йоркский офисный работник в возрасте за шестьдесят, после смерти своей матери начинает посещать семинары по самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации, Дорис становится сексуально одержимой своим новым коллегой Джоном, который вдвое еe моложе.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МШРежиссёр
Майкл
Шоуолтер
- Актриса
Салли
Филд
- МГАктёр
Макс
Гринфилд
- ББАктриса
Бет
Берс
- Актриса
Тайн
Дейли
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- Актёр
Стивен
Рут
- Актриса
Элизабет
Ризер
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- Актриса
Наташа
Лионн
- ИААктриса
Изабелла
Акрес
- МШСценарист
Майкл
Шоуолтер
- ЛТСценарист
Лора
Террузо
- КМПродюсер
Кевин
Манн
- ДМПродюсер
Джордана
Моллик
- ИМХудожница
Ив
МакКарни
- РГХудожница
Ребекка
Грегг
- ККХудожница
Каруна
Кармаркар
- РНМонтажёр
Роберт
Нассау
- БХКомпозитор
Брайан
Х. Ким