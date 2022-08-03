Молодая скрипачка Финли не смогла поступить в элитную музыкальную школу в Нью-Йорке, поэтому решила поехать на учебу в Ирландию. В самолете она знакомится с Бекеттом – популярным актeром, который тайно летит на съeмки в масштабном фэнтези-фильме. Молодые люди заинтересованы друг другом, но после приземления их пути расходятся. Они еще не знают, что по иронии судьбы будут жить в одном доме.

