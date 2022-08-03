8.12021, Finding You
Драма, Мелодрама115 мин18+
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Здесь ты найдешь меня (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Молодая скрипачка Финли не смогла поступить в элитную музыкальную школу в Нью-Йорке, поэтому решила поехать на учебу в Ирландию. В самолете она знакомится с Бекеттом – популярным актeром, который тайно летит на съeмки в масштабном фэнтези-фильме. Молодые люди заинтересованы друг другом, но после приземления их пути расходятся. Они еще не знают, что по иронии судьбы будут жить в одном доме.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ББРежиссёр
Брайан
Боф
- РРАктриса
Роуз
Рид
- ДГАктёр
Джедидайя
Гудакр
- КМАктриса
Кэтрин
Макнамара
- Актёр
Патрик
Бергин
- СДАктриса
Сирша-Моника
Джексон
- ДХАктриса
Джудит
Хоаг
- ФБАктриса
Фиона
Белл
- АСАктриса
Анабель
Суини
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- ББСценарист
Брайан
Боф
- ББПродюсер
Брайан
Боф
- ККПродюсер
Кен
Карпентер
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- КККомпозитор
Киран
Кили