Здесь ты найдешь меня
Wink
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Здесь ты найдешь меня
8.12021, Finding You
Драма, Мелодрама115 мин18+

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Здесь ты найдешь меня (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Молодая скрипачка Финли не смогла поступить в элитную музыкальную школу в Нью-Йорке, поэтому решила поехать на учебу в Ирландию. В самолете она знакомится с Бекеттом – популярным актeром, который тайно летит на съeмки в масштабном фэнтези-фильме. Молодые люди заинтересованы друг другом, но после приземления их пути расходятся. Они еще не знают, что по иронии судьбы будут жить в одном доме.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здесь ты найдешь меня»