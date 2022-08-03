Завтрак у Тиффани
Wink
Фильмы
Завтрак у Тиффани

Завтрак у Тиффани (фильм, 1961) смотреть онлайн

8.21961, Breakfast at Tiffany's
Драма, Мелодрама110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Холли молода и привлекательна. Она любит роскошь и поэтому ищет себе богатого мужа, который обеспечил бы жизнь ее мечты. Однако все меняется, когда рядом с ней селится симпатичный молодой человек.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завтрак у Тиффани»