Wink
Фильмы
Завтрак у Тиффани
Актёры и съёмочная группа фильма «Завтрак у Тиффани»

Актёры и съёмочная группа фильма «Завтрак у Тиффани»

Режиссёры

Блейк Эдвардс

Блейк Эдвардс

Blake Edwards
Режиссёр

Актёры

Одри Хепберн

Одри Хепберн

Audrey Hepburn
АктрисаHolly Golightly
Джордж Пеппард

Джордж Пеппард

George Peppard
АктёрPaul Varjak
Патриша Нил

Патриша Нил

Patricia Neal
Актриса2E Failenson
Бадди Эбсен

Бадди Эбсен

Buddy Ebsen
АктёрDoc Golightly
Мартин Болсам

Мартин Болсам

Martin Balsam
АктёрO.J. Berman
Хосе Луис де Вильялонга

Хосе Луис де Вильялонга

José Luis de Vilallonga
АктёрJosé da Silva Pereira (в титрах: Vilallonga)
Джон МакГайвер

Джон МакГайвер

John McGiver
АктёрTiffany's Salesman
Дороти Уитни

Дороти Уитни

Dorothy Whitney
АктрисаMag Wildwood
Стэнли Адамс

Стэнли Адамс

Stanley Adams
АктёрRusty Trawler
Элвия Оллман

Элвия Оллман

Elvia Allman
АктрисаLibrarian

Сценаристы

Джордж Аксельрод

Джордж Аксельрод

George Axelrod
Сценарист
Трумен Капоте

Трумен Капоте

Truman Capote
Сценарист

Продюсеры

Мартин Джуроу

Мартин Джуроу

Martin Jurow
Продюсер
Ричард Шеперд

Ричард Шеперд

Richard Shepherd
Продюсер

Художники

Хэл Перейра

Хэл Перейра

Hal Pereira
Художник
Рэй Мойер

Рэй Мойер

Ray Moyer
Художник

Операторы

Франц Планер

Франц Планер

Franz Planer
Оператор
Филип Х. Лэтроп

Филип Х. Лэтроп

Philip H. Lathrop
Оператор

Композиторы

Генри Манчини

Генри Манчини

Henry Mancini
Композитор