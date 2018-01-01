WinkФильмыЗавтрак у ТиффаниАктёры и съёмочная группа фильма «Завтрак у Тиффани»
Актёры и съёмочная группа фильма «Завтрак у Тиффани»
Режиссёры
Актёры
АктрисаHolly Golightly
Одри ХепбернAudrey Hepburn
АктёрPaul Varjak
Джордж ПеппардGeorge Peppard
Актриса2E Failenson
Патриша НилPatricia Neal
АктёрDoc Golightly
Бадди ЭбсенBuddy Ebsen
АктёрO.J. Berman
Мартин БолсамMartin Balsam
АктёрJosé da Silva Pereira (в титрах: Vilallonga)
Хосе Луис де ВильялонгаJosé Luis de Vilallonga
АктёрTiffany's Salesman
Джон МакГайверJohn McGiver
АктрисаMag Wildwood
Дороти УитниDorothy Whitney
АктёрRusty Trawler
Стэнли АдамсStanley Adams
АктрисаLibrarian