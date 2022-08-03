Затмение (фильм, 2015) смотреть онлайн

Затмение
2015, Regression
Ужасы, Триллер

О фильме

Какие тайны скрывает наше подсознание? Триллер со звездным актерским составом об играх разума и манипулировании.

Семнадцатилетняя Анджела Грей обращается в полицию, обвиняя своего отца в изнасиловании. Сам мужчина ничего не помнит, но признает вину, однако детектив Брюс Кеннер не готов так просто отправлять его в тюрьму. Полицейский обращается за помощью к знакомому психологу, и тот вводит Анджелу и ее брата в состояние гипноза, чтобы проникнуть в их воспоминания. Оба подростка помнят какие-то темные ритуалы, проводившиеся в их доме, когда они были детьми. Кеннер пытается понять, что за культ проник в семью Греев и связаны ли темные дела прошлого с тем, что происходит сейчас.

Сможет ли детектив разобраться, где правда, а где галлюцинация? Или, возможно, все это просто хитроумный вымысел? Узнайте, посмотрев криминальную драму «Затмение». Фильм 2015 года доступен к просмотру на Wink.

Страна
Испания, Канада
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Затмение»