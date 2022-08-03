Затмение (фильм, 2015) смотреть онлайн
Какие тайны скрывает наше подсознание? Триллер со звездным актерским составом об играх разума и манипулировании.
Семнадцатилетняя Анджела Грей обращается в полицию, обвиняя своего отца в изнасиловании. Сам мужчина ничего не помнит, но признает вину, однако детектив Брюс Кеннер не готов так просто отправлять его в тюрьму. Полицейский обращается за помощью к знакомому психологу, и тот вводит Анджелу и ее брата в состояние гипноза, чтобы проникнуть в их воспоминания. Оба подростка помнят какие-то темные ритуалы, проводившиеся в их доме, когда они были детьми. Кеннер пытается понять, что за культ проник в семью Греев и связаны ли темные дела прошлого с тем, что происходит сейчас.
Сможет ли детектив разобраться, где правда, а где галлюцинация? Или, возможно, все это просто хитроумный вымысел? Узнайте, посмотрев криминальную драму «Затмение». Фильм 2015 года доступен к просмотру на Wink.
- ААРежиссёр
Алехандро
Аменабар
- Актёр
Итан
Хоук
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ЛБАктёр
Лотер
Блюто
- Актриса
Дейл
Дикки
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- ДБАктёр
Девон
Бостик
- АЭАктёр
Аарон
Эшмор
- ПМАктёр
Питер
Макнил
- АБАктёр
Адам
Батчер
- ААСценарист
Алехандро
Аменабар
- ААПродюсер
Алехандро
Аменабар
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- СГХудожница
Соня
Гранде
- КММонтажёр
Каролина
Мартинез Урбина
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- РБКомпозитор
Роке
Баньос