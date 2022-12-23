Защитники галактики (фильм, 2021) смотреть онлайн
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О фильме
Фантастический мультфильм о дуэте робота и инопланетянина, которым нужно остановить хитрый план галактических злодеев, намеревающихся лишить все живое чувства юмора. Командор Сандерс и стажер Писк путешествуют на своем космическом корабле в поисках несправедливостей. К ним обращается известный комик Мармеладка, на последнем выступлении которого ни один зритель не рассмеялся. Все дело в том, что злодей Тротил разработал вещество Кромулон, способное лишить всех жителей галактики возможности веселиться. Единственная планета, которую пока не затронуло его действие — Земля. Там живет семья Уникумов, чей сын Феликс при помощи субатомной машины времени смог телепортировать в наше измерение настоящего динозавра. Что случится, когда козни Тротила дойдут и до нашей планеты, расскажет мультфильм 2021 года «Защитники галактики», который на Wink можно смотреть онлайн.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
- ББАктёр
Брайан
Бисли
- ДКАктёр
Джонатан
Карли
- ПКАктёр
Пол
Кастро мл.
- РДАктёр
Ричард
Дэйгл
- СХАктёр
Саймон
Хилл
- ЛНАктёр
Лэнни
Норрис
- КПАктёр
Келси
Пэйнтер
- ЛРАктёр
Лиам
Ричардс
- КШАктёр
КейДжей
Шрок
- ТШАктриса
Тина
Шустер
- БФСценарист
БиСи
Фортин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова