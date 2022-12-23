Фантастический мультфильм о дуэте робота и инопланетянина, которым нужно остановить хитрый план галактических злодеев, намеревающихся лишить все живое чувства юмора. Командор Сандерс и стажер Писк путешествуют на своем космическом корабле в поисках несправедливостей. К ним обращается известный комик Мармеладка, на последнем выступлении которого ни один зритель не рассмеялся. Все дело в том, что злодей Тротил разработал вещество Кромулон, способное лишить всех жителей галактики возможности веселиться. Единственная планета, которую пока не затронуло его действие — Земля. Там живет семья Уникумов, чей сын Феликс при помощи субатомной машины времени смог телепортировать в наше измерение настоящего динозавра. Что случится, когда козни Тротила дойдут и до нашей планеты, расскажет мультфильм 2021 года «Защитники галактики», который на Wink можно смотреть онлайн.

