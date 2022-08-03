Защита Лужина (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Luzhin Defence
Драма, Мелодрама104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
По роману Владимира Набокова. Он — гениальный шахматист, его жизнь — игра. Но встреча с Наталией открывает для него новый, неизведанный и пугающе манящий мир.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МГРежиссёр
Марлен
Горрис
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- СУАктёр
Стюарт
Уилсон
- КТАктёр
Кристофер
Томпсон
- ФСАктёр
Фабио
Сартор
- ПБАктёр
Питер
Блайт
- ОБАктриса
Орла
Брэйди
- МТАктёр
Марк
Тэнди
- КХАктриса
Келли
Хантер
- ПБСценарист
Питер
Берри
- ВНСценарист
Владимир
Набоков
- ДАПродюсер
Джоди
Аллен
- ЛБПродюсер
Луи
Беккер
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- БЛОператор
Бернар
Лютик
- АДКомпозитор
Александр
Деспла