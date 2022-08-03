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Защита Лужина

Защита Лужина (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The Luzhin Defence
Драма, Мелодрама104 мин18+

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О фильме

По роману Владимира Набокова. Он — гениальный шахматист, его жизнь — игра. Но встреча с Наталией открывает для него новый, неизведанный и пугающе манящий мир.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Защита Лужина»