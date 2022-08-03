1989 год, 50 км от Чернобыля. Компания друзей отправляется в поход. Во время сплава по реке молодые люди сбиваются с маршрута и попадают в зону отчуждения. Волею случая на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. Теперь события развиваются непредсказуемо. Как поведeт себя каждый участник похода? Взаимное недоверие, страх, ревность и сумка с деньгами, которые могут всe исправить… или погубить.

