Запретная зона (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.82020, Запретная зона
Триллер92 мин18+
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О фильме
1989 год, 50 км от Чернобыля. Компания друзей отправляется в поход. Во время сплава по реке молодые люди сбиваются с маршрута и попадают в зону отчуждения. Волею случая на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. Теперь события развиваются непредсказуемо. Как поведeт себя каждый участник похода? Взаимное недоверие, страх, ревность и сумка с деньгами, которые могут всe исправить… или погубить.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Митрий
Семенов-Алейников
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- Актёр
Сергей
Сосновский
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- СТАктёр
Сергей
Толкач
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- ИСАктёр
Игорь
Сидорчик
- НПАктёр
Никита
Провалинский
- АДСценарист
Александр
Демьянков
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- Сценарист
Митрий
Семенов-Алейников
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- Продюсер
Георгий
Малков
- ПЧПродюсер
Павел
Черненков
- АПХудожница
Анастасия
Павлишина
- ТГМонтажёр
Татьяна
Грызунова
- ПСОператор
Павел
Скакун
- АМКомпозитор
Алик
Мхоян