Запретная зона
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Запретная зона (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.82020, Запретная зона
Триллер92 мин18+

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О фильме

1989 год, 50 км от Чернобыля. Компания друзей отправляется в поход. Во время сплава по реке молодые люди сбиваются с маршрута и попадают в зону отчуждения. Волею случая на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. Теперь события развиваются непредсказуемо. Как поведeт себя каждый участник похода? Взаимное недоверие, страх, ревность и сумка с деньгами, которые могут всe исправить… или погубить.

Страна
Беларусь
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Запретная зона»