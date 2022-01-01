Запертый заживо (фильм, 2022) смотреть онлайн

Архитектор оказывается заперт в кабине биотуалета, а снаружи вот-вот взорвется бомба. Немецкая черная комедия с провокационным юмором. Франк Лам — один из лучших архитекторов в мире, но этот день станет для него настоящим кошмаром. Он заперт в кабинке биотуалета, а из его руки торчит металлический штырь. Франк остался без телефона и стремительно истекает кровью. Кабинка, в которой он застрял, лежит на дне котлована, где через час прогремит взрыв: с подрыва старого особняка должно начаться строительство проекта, в котором Франк принимал непосредственное участие. Теперь архитектору предстоит выяснить, по чьей вине он оказался в такой незавидной ситуации, и найти способ освободиться. Сможет ли Франк спастись и что ему придется для этого предпринять, расскажет «Запертый заживо» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.



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