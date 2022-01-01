Запертый заживо (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Архитектор оказывается заперт в кабине биотуалета, а снаружи вот-вот взорвется бомба. Немецкая черная комедия с провокационным юмором. Франк Лам — один из лучших архитекторов в мире, но этот день станет для него настоящим кошмаром. Он заперт в кабинке биотуалета, а из его руки торчит металлический штырь. Франк остался без телефона и стремительно истекает кровью. Кабинка, в которой он застрял, лежит на дне котлована, где через час прогремит взрыв: с подрыва старого особняка должно начаться строительство проекта, в котором Франк принимал непосредственное участие. Теперь архитектору предстоит выяснить, по чьей вине он оказался в такой незавидной ситуации, и найти способ освободиться. Сможет ли Франк спастись и что ему придется для этого предпринять, расскажет «Запертый заживо» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.
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Рейтинг
- ЛРРежиссёр
Лукас
Ринкер
- ТНАктёр
Томас
Нихаус
- ГБАктёр
Гедеон
Буркхард
- ОфАктриса
Ольга
фон Люквальд
- РЧАктёр
Родни
Чарльз
- МШАктриса
Микаэла
Шефер
- БМАктёр
Бьорн
Майер
- УБАктёр
Уке
Боссе
- ФКАктриса
Фридерике
Кемптер
- ЮИАктёр
Юки
Ивамото
- ЛРСценарист
Лукас
Ринкер
- ТКПродюсер
Тони
Келлнер
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АЛКомпозитор
Аль
Лукас