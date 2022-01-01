Запертый заживо
Wink
Фильмы
Запертый заживо
5.72022, Ach du Scheiße!
Комедия, Боевик86 мин18+
У Франка есть всего час, чтобы выбраться из смертельной ловушки. Клаустрофобный триллер из Германии

Запертый заживо (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Архитектор оказывается заперт в кабине биотуалета, а снаружи вот-вот взорвется бомба. Немецкая черная комедия с провокационным юмором. Франк Лам — один из лучших архитекторов в мире, но этот день станет для него настоящим кошмаром. Он заперт в кабинке биотуалета, а из его руки торчит металлический штырь. Франк остался без телефона и стремительно истекает кровью. Кабинка, в которой он застрял, лежит на дне котлована, где через час прогремит взрыв: с подрыва старого особняка должно начаться строительство проекта, в котором Франк принимал непосредственное участие. Теперь архитектору предстоит выяснить, по чьей вине он оказался в такой незавидной ситуации, и найти способ освободиться. Сможет ли Франк спастись и что ему придется для этого предпринять, расскажет «Запертый заживо» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.

Запертый заживо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Запертый заживо»