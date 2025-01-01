Фильм «Западня» (2025) —герметичный триллер и ремейк «Мышеловки» от Дэвида Яровески. Энтони Хопкинс играет психопата-интеллектуала, который вершит самосуд над вором-неудачником в розовом худи.



Эдди — рекордсмен в бегстве от обязательств. Забыть забрать дочь из школы? Легко. Просрочить выплату алиментов на несколько лет — еще проще. Чтобы выжить самому, горе-отец промышляет мелкими кражами, а последние деньги обычно тратит на покупку лотерейных билетов. Однажды Эдди замечает «добычу» покрупнее: дорогущий внедорожник на парковке, который забыли запереть. Правда стоило парню оказаться в салоне, как двери заблокировались. Мобильная связь не ловит, окна наглухо затонированы... Теперь Эдди — пленник владельца автомобиля, доктора Уильяма, который намерен проучить бедолагу за нарушение священной заповеди «Не укради».



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