Западня для дьявола
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Западня для дьявола

Западня для дьявола (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.32019, In the Trap
Ужасы, Триллер89 мин18+

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О фильме

Филип оказывается заперт в своей квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором на протяжении последних двух лет зловещая сила подвергает его мучительным пыткам.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Западня для дьявола»