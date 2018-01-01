Wink
Фильмы
Западня для дьявола
Актёры и съёмочная группа фильма «Западня для дьявола»

Режиссёры

Алессио Лигуори

Alessio Liguori
Режиссёр

Актёры

Джэми Пол

Jamie Christofersen
АктёрPhilip (в титрах: Jamie Paul)
Дэвид Бэйли

David Bailie
АктёрFather Andrew
Соня Каллингфорд

Sonya Cullingford
АктрисаCatherine
Мириам Галанти

Miriam Galanti
АктрисаSonia
Паола Бонтемпи

Paola Bontempi
АктрисаRose
Делена Кидд

Delena Kidd
АктрисаOld woman
Джуд Форси

Jude Forsey
АктёрYoung Philip
Лейла Гонтлетт

Leila Gauntlett
АктрисаIsidora
Амелия Клэй

Amelia Clay
АктрисаNext door's girl
Роберт Нэйрн

Robert Strange
АктёрCreature (в титрах: Robert Nairne)

Сценаристы

Алессио Лигуори

Alessio Liguori
Сценарист

Актёры дубляжа

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа

Операторы

Лука Сантагостино

Luca Santagostino
Оператор