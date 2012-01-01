Залив (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
6.42012, The Bay
Ужасы, Фантастика80 мин18+
Сюжет
Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива. Из-за сброса в залив большого количества помёта с куриной фермы в воде мутируют морские паразиты и начинают неплохо обустраиваться в людях. Трагедия начинается во время празднования Дня независимости, и м�естная журналистка становится её свидетелем.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- УРАктёр
Уилл
Роджерс
- ККАктриса
Кристен
Коннолли
- КДАктриса
Кетер
Донохью
- ФДАктёр
Фрэнк
Дил
- Актёр
Стефан
Канкен
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- НААктриса
Нэнси
Алука
- ККАктриса
Кимберли
Кэмпбелл
- БКАктёр
Бекетт
Клейтон-Люк
- ДХАктёр
Дейв
Хэгер
- МУСценарист
Майкл
Уоллак
- Сценарист
Барри
Левинсон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- Продюсер
Барри
Левинсон
- СФХудожник
Стэн
Флинт
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос