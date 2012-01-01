Залив (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива. Из-за сброса в залив большого количества помёта с куриной фермы в воде мутируют морские паразиты и начинают неплохо обустраиваться в людях. Трагедия начинается во время празднования Дня независимости, и м�естная журналистка становится её свидетелем.



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