Залив
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Залив

Залив (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

6.42012, The Bay
Ужасы, Фантастика80 мин18+

Сюжет

Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива. Из-за сброса в залив большого количества помёта с куриной фермы в воде мутируют морские паразиты и начинают неплохо обустраиваться в людях. Трагедия начинается во время празднования Дня независимости, и местная журналистка становится её свидетелем.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Залив»

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