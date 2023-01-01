Закусочная на колесах (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джеки Чан и Саммо Хун в знаменитом комедийном боевике о троице китайцев, спасающих испанскую воровку и по совместительству — наследницу крупного состояния. Томас и Дэвид — владельцы передвижной забегаловки с фастфудом в Барселоне. Дэвид готовит, а Томас развозит заказы на скейтборде. Однажды они встречают Сильвию, которая притворяется секс-работницей, но на деле обворовывает своих «клиентов». После очередной кражи она остается в квартире у Томаса и Дэвида, обезоруженных ее чарами. На следующий день Сильвия исчезает, прихватив с собой их деньги. Вскоре на них выходит частный детектив Моби, который как раз разыскивает беглянку, ведь она — наследница крупного состояния и привлекла к себе внимание гангстеров. Все трое объединяют усилия, чтобы помочь Сильвии. К чему это приведет, увидите, когда будете смотреть фильм «Закусочная на колесах» 1984 года в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.



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