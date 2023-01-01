Закусочная на колесах (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Джеки Чан и Саммо Хун в знаменитом комедийном боевике о троице китайцев, спасающих испанскую воровку и по совместительству — наследницу крупного состояния. Томас и Дэвид — владельцы передвижной забегаловки с фастфудом в Барселоне. Дэвид готовит, а Томас развозит заказы на скейтборде. Однажды они встречают Сильвию, которая притворяется секс-работницей, но на деле обворовывает своих «клиентов». После очередной кражи она остается в квартире у Томаса и Дэвида, обезоруженных ее чарами. На следующий день Сильвия исчезает, прихватив с собой их деньги. Вскоре на них выходит частный детектив Моби, который как раз разыскивает беглянку, ведь она — наследница крупного состояния и привлекла к себе внимание гангстеров. Все трое объединяют усилия, чтобы помочь Сильвии. К чему это приведет, увидите, когда будете смотреть фильм «Закусочная на колесах» 1984 года в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- СХРежиссёр
Саммо
Хун
- Актёр
Джеки
Чан
- ЮБАктёр
Юэнь
Бяо
- СХАктёр
Саммо
Хун
- БУАктёр
Бенни
Уркидес
- КВАктёр
Кит
Витали
- ХЭАктёр
Херб
Эдельман
- ЛФАктриса
Лола
Форнер
- ССАктриса
Сюзана
Сентис
- ХСАктёр
Хосе
Санчо
- МПАктёр
Мигель
Паленсуэла
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ДЛСценарист
Джонни
Ли
- РЧПродюсер
Рэймонд
Чоу
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ФЧХудожник
Фредерик
Чан
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- АВОператор
Артур
Вон
- КБКомпозитор
Крис
Бабида
- ТСКомпозитор
Тан
Сиу-Лам