Закрытое море: год акулы (фильм, 2022) смотреть онлайн
5.92022, L'année du requin
Ужасы, Комедии83 мин18+
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Сюжет
Комедийный хоррор о кровожадной акуле, терроризирующей французский пляж, и опытной спасательнице, вступившей с ней в схватку. Курортный город Ля Пуэнт оправляется после пандемии, но пляжный сезон прерывает смерть одного из отдыхающих от зубов страшной акулы. Майя, самая старшая из бригады спасателей, уже собиралась уходить на заслуженную пенсию, но считает своим долгом напоследок выполнить профессиональный долг и защитить посетителей пляжа — тем более, что администрация города не спешит его закрывать. Теперь Майя вместе с коллегами открывает охоту на морского хищника.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ЛБРежиссёр
Людовик
Букерма
- ЗБРежиссёр
Зоран
Букерма
- Актриса
Марина
Фоис
- Актёр
Кад
Мерад
- ЖЗАктёр
Жан-Паскаль
Зади
- КГАктриса
Кристин
Готье
- ЛТАктёр
Людовик
Торран
- ФПАктёр
Филипп
Превост
- ЖБАктёр
Жан
Борона
- ЖБАктёр
Жан-Жак
Бернед
- ПСАктёр
Патрик
Серафин
- АЭАктёр
Анвар
Эль Кади
- ЛБСценарист
Людовик
Букерма
- ЗБСценарист
Зоран
Букерма
- ПГПродюсер
Пьер-Луи
Гарнон
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув