Закрытое море: год акулы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный хоррор о кровожадной акуле, терроризирующей французский пляж, и опытной спасательнице, вступившей с ней в схватку. Курортный город Ля Пуэнт оправляется после пандемии, но пляжный сезон прерывает смерть одного из отдыхающих от зубов страшной акулы. Майя, самая старшая из бригады спасателей, уже собиралась уходить на заслуженную пенсию, но считает своим долгом напоследок выполнить профессиональный долг и защитить посетителей пляжа — тем более, что администрация города не спешит его закрывать. Теперь Майя вместе с коллегами открывает охоту на морского хищника.



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