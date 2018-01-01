Wink
Фильмы
Заклятье. Дом 32
Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Дом 32»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Дом 32»

Режиссёры

Альберт Пинто

Albert Pintó
Режиссёр

Актёры

Бегонья Варгас

Begoña Vargas
АктрисаAmparo
Иван Маркос

Iván Marcos
АктёрManolo
Беа Сегура

Bea Segura
АктрисаCandela
Серджо Кастелланос

Sergio Castellanos
АктёрPepe
Хосе Луис Де Мадарьяга

José Luis De Madariaga
АктёрFermín
Иван Ренедо

Iván Renedo
АктёрRafael
Конча Веласко

Concha Velasco
АктрисаMaruja
Хавьер Ботет

Javier Botet
АктёрAnciana / Administrador
Мария Бальестерос

María Ballesteros
АктрисаLola
Роза Альварес

Rosa Álvarez
АктёрSusana

Сценаристы

Рамон Кампос

Ramón Campos
Сценарист
Джема Р. Нейра

Gema R. Neira
Сценарист

Продюсеры

Рамон Кампос

Ramón Campos
Продюсер
Мерседес Гамеро

Mercedes Gamero
Продюсер

Актёры дубляжа

Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Александр Хошабаев

Актёр дубляжа
Инга Сметанина

Актриса дубляжа
Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Александр Запорожец

Актёр дубляжа

Художники

Карлос Дорремочеа

Carlos Dorremochea
Художник

Композиторы

Фрэнк Монтасель

Frank Montasell
Композитор