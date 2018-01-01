Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Дом 32»

WinkФильмыЗаклятье. Дом 32Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Дом 32»
Режиссёры
Актёры
АктрисаAmparo
Бегонья ВаргасBegoña Vargas
АктёрManolo
Иван МаркосIván Marcos
АктрисаCandela
Беа СегураBea Segura
АктёрPepe
Серджо КастелланосSergio Castellanos
АктёрFermín
Хосе Луис Де МадарьягаJosé Luis De Madariaga
АктёрRafael
Иван РенедоIván Renedo
АктрисаMaruja
Конча ВеласкоConcha Velasco
АктёрAnciana / Administrador
Хавьер БотетJavier Botet
АктрисаLola
Мария БальестеросMaría Ballesteros
АктёрSusana