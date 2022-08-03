Мадрид, 1976 год. Продав ферму, семейство с двумя детьми-подростками, маленьким сыном и пожилым отцом переезжает в ипотечную квартиру по адресу улица Маласанья, дом 32. Но радость от наличия собственного жилья в столице быстро улетучивается, так как выясняется, что в новом доме обитает нечто жуткое. Зло подкрадывается к ребeнку, и вскоре мальчик исчезает.

