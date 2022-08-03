Заклятье. Дом 32
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Заклятье. Дом 32

Заклятье. Дом 32 (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.72020, Malasaña 32
Ужасы100 мин18+

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О фильме

Мадрид, 1976 год. Продав ферму, семейство с двумя детьми-подростками, маленьким сыном и пожилым отцом переезжает в ипотечную квартиру по адресу улица Маласанья, дом 32. Но радость от наличия собственного жилья в столице быстро улетучивается, так как выясняется, что в новом доме обитает нечто жуткое. Зло подкрадывается к ребeнку, и вскоре мальчик исчезает.

Страна
Испания, Франция
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Дом 32»