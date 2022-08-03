Заклятье. Дом 32 (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.72020, Malasaña 32
Ужасы100 мин18+
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О фильме
Мадрид, 1976 год. Продав ферму, семейство с двумя детьми-подростками, маленьким сыном и пожилым отцом переезжает в ипотечную квартиру по адресу улица Маласанья, дом 32. Но радость от наличия собственного жилья в столице быстро улетучивается, так как выясняется, что в новом доме обитает нечто жуткое. Зло подкрадывается к ребeнку, и вскоре мальчик исчезает.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АПРежиссёр
Альберт
Пинто
- БВАктриса
Бегонья
Варгас
- ИМАктёр
Иван
Маркос
- БСАктриса
Беа
Сегура
- СКАктёр
Серджо
Кастелланос
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Де Мадарьяга
- ИРАктёр
Иван
Ренедо
- КВАктриса
Конча
Веласко
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- МБАктриса
Мария
Бальестерос
- РААктёр
Роза
Альварес
- РКСценарист
Рамон
Кампос
- ДРСценарист
Джема
Р. Нейра
- РКПродюсер
Рамон
Кампос
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- КДХудожник
Карлос
Дорремочеа
- ФМКомпозитор
Фрэнк
Монтасель