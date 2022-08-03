Новое реалити-шоу под названием «Задание» вынуждает шестерых молодых участников выполнять квесты, находясь на территории заброшенной тюрьмы. Понятно, что за большой денежный выигрыш они вскоре будут готовы перегрызть друг другу глотки прямо в прямом эфире, чем искусно пользуется неизвестный, устроивший им ночь ТВ-террора…

