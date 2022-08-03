Задание
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Задание

Задание (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.82011, The Task
Ужасы90 мин18+

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О фильме

Новое реалити-шоу под названием «Задание» вынуждает шестерых молодых участников выполнять квесты, находясь на территории заброшенной тюрьмы. Понятно, что за большой денежный выигрыш они вскоре будут готовы перегрызть друг другу глотки прямо в прямом эфире, чем искусно пользуется неизвестный, устроивший им ночь ТВ-террора…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb