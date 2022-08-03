Задание (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.82011, The Task
Ужасы90 мин18+
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О фильме
Новое реалити-шоу под названием «Задание» вынуждает шестерых молодых участников выполнять квесты, находясь на территории заброшенной тюрьмы. Понятно, что за большой денежный выигрыш они вскоре будут готовы перегрызть друг другу глотки прямо в прямом эфире, чем искусно пользуется неизвестный, устроивший им ночь ТВ-террора…
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb
- АСАктриса
Александра
Стаден
- ВМАктёр
Виктор
МакГуайр
- ШМАктёр
Шон
МакКонаги
- АРАктёр
Адам
Рэйнер
- АКАктриса
Антония
Кэмпбелл-Хьюз
- ЭМАктриса
Эшли
Мулрон
- АКАктриса
Амара
Каран
- ТПАктёр
Том
Пэйн
- МПАктёр
Марк
Пикеринг
- Актёр
Тексас
Бэттл
- КЯСценарист
Кенни
Яккель
- Продюсер
Моше
Дайамант
- КМПродюсер
Кристофер
Милбёрн
- Продюсер
Кортни
Соломон
- Продюсер
Стефани
Калеб
- ЭТОператор
Эмиль
Топузов
- ЭМКомпозитор
Эрнст
Майнхардт