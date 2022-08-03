За гранью (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.82003, Beyond Borders
Драма, Мелодрама121 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая замужняя американка Сара Джордан, живущая в Англии, оказывается на благотворительном вечере и слышит жаркую речь, произнесенную доктором Ником Кэллахэном. Его пламенный призыв о помощи детям стран, вовлеченных в военные конфликты, перевернула жизнь Сары навсегда.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Клайв
Оуэн
- ТПАктриса
Тери
Поло
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- НЭАктёр
Ноа
Эммерих
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- ТУАктёр
Тимоти
Уэст
- КТАктриса
Кейт
Троттер
- ДХАктёр
Джонатан
Хиггинс
- ДГАктёр
Джон
Гаусден
- ДХПродюсер
Дэн
Халстед
- ДМПродюсер
Дитер
Майер
- Продюсер
Ллойд
Филлипс
- КПХудожник
Клод
Паре
- НМХудожница
Норма
Морисо
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер