За гранью (фильм, 2003) смотреть онлайн

Молодая замужняя американка Сара Джордан, живущая в Англии, оказывается на благотворительном вечере и слышит жаркую речь, произнесенную доктором Ником Кэллахэном. Его пламенный призыв о помощи детям стран, вовлеченных в военные конфликты, перевернула жизнь Сары навсегда.



