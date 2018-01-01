Южный ветер (фильм, 2018) смотреть онлайн

Упасть на дно легко, но выбраться оттуда почти невозможно. Криминальная драма «Южный ветер» — фильм 2018 года о мире, где за ошибки приходится платить кровью.



Петар Мараш — молодой уличный гонщик и член сербской преступной группировки. Его жизнь меняется, когда он крадет дорогую машину, не зная, что та принадлежит влиятельному мафиози. Теперь за Марашем охотятся и конкуренты, и коррумпированные полицейские. Чтобы спасти себя и свою семью, мужчина вынужден ввязаться в опасную игру, где ставки — свобода, жизнь и будущее. На улицах Белграда начинается настоящая война, и Марашу предстоит сделать выбор, который изменит его навсегда.



Ценителям мрачных криминальных драм наверняка будет интересно смотреть фильм «Южный ветер». В этой картине нет глянцевого блеска или романтики — только жесткие правила улиц, где каждый поступок имеет последствия.



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