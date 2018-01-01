Wink
Фильмы
Южные красотки
Актёры и съёмочная группа фильма «Южные красотки»

Режиссёры

Пол С. Майерс

Paul Myers
Режиссёр
Бреннан Шрофф

Brennan Shroff
Режиссёр

Актёры

Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаBelle Scott
Лаура Брекенридж

Laura Breckenridge
АктрисаBell Granger
Джастин Чэмберс

Justin Chambers
АктёрRhett Butler
Фред Уэллер

Fred Weller
АктёрTracy Hampton
Хезер Голденхерш

Heather Goldenhersh
АктрисаMargery
Джуда Фридландер

Judah Friedlander
АктёрDuane
Дэвид Уэйр

David Wheir
АктёрBob-Oh
Джек МакКарти

Jack McCarthy
АктёрOfficer Les Franck
Наима Лена

Naima Lena
АктрисаClaudette
Зак Гарднер

Zac Gardner
АктёрKevin

Сценаристы

Пол С. Майерс

Paul Myers
Сценарист
Бреннан Шрофф

Brennan Shroff
Сценарист

Продюсеры

Дженнифер МакНамара

Jennifer McNamara
Продюсер
Зак Сандерс

Zack Sanders
Продюсер

Монтажёры

Кэти Маккерри

Katie Mcquerrey
Монтажёр

Операторы

Эрик Хаазе

Eric Haase
Оператор

Композиторы

Нил Перри

Neil Perry
Композитор
П.Т. Уокли

P.T. Walkley
Композитор