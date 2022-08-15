Южные красотки
Wink
Фильмы
Южные красотки

Южные красотки (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.32005, Southern Belles
Мелодрама, Комедия86 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Близкие подруги Белла и Белл мечтают покорить большой город.

В этом фильме разыгрывается всем знакомая драма Старого Американского Юга. С той лишь разницей, что сегодня неприступные джентльмены превратились в представительных стражей порядка, землевладельцы поселились в кооперативных кондоминиумах, а конные повозки уступили дорогу автомобилям.

Пути девушек чуть не расходятся в погоне за мечтой, но тут в их поле зрения возникает офицер полиции - красавец по имени Рэтт Батлер.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Южные красотки»