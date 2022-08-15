Южные красотки (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.32005, Southern Belles
Мелодрама, Комедия86 мин12+
Близкие подруги Белла и Белл мечтают покорить большой город.
В этом фильме разыгрывается всем знакомая драма Старого Американского Юга. С той лишь разницей, что сегодня неприступные джентльмены превратились в представительных стражей порядка, землевладельцы поселились в кооперативных кондоминиумах, а конные повозки уступили дорогу автомобилям.
Пути девушек чуть не расходятся в погоне за мечтой, но тут в их поле зрения возникает офицер полиции - красавец по имени Рэтт Батлер.
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ПСРежиссёр
Пол
С. Майерс
- БШРежиссёр
Бреннан
Шрофф
- Актриса
Анна
Фэрис
- ЛБАктриса
Лаура
Брекенридж
- Актёр
Джастин
Чэмберс
- ФУАктёр
Фред
Уэллер
- ХГАктриса
Хезер
Голденхерш
- Актёр
Джуда
Фридландер
- ДУАктёр
Дэвид
Уэйр
- ДМАктёр
Джек
МакКарти
- НЛАктриса
Наима
Лена
- ЗГАктёр
Зак
Гарднер
- ПССценарист
Пол
С. Майерс
- БШСценарист
Бреннан
Шрофф
- ДМПродюсер
Дженнифер
МакНамара
- ЗСПродюсер
Зак
Сандерс
- КММонтажёр
Кэти
Маккерри
- ЭХОператор
Эрик
Хаазе
- НПКомпозитор
Нил
Перри
- ПУКомпозитор
П.Т.
Уокли