Юнайтед. Мюнхенская трагедия (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В феврале 1958 года в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены легендарной футбольной команды «Манчестер Юнайтед», а также журналисты и персонал клуба. Средний возраст игроков составлял 22 года. Их называли «малыши Басби» (по фамилии главного тренера). Они прославились не только благодаря юному возрасту и одарeнности, но и потому, что все были выращены «Манчестер Юнайтед», а не куплены готовыми мастерами у других клубов.



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