Юнайтед. Мюнхенская трагедия (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.62011, United
Драмы, Исторические94 мин18+
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Сюжет
В феврале 1958 года в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены легендарной футбольной команды «Манчестер Юнайтед», а также журналисты и персонал клуба. Средний возраст игроков составлял 22 года. Их называли «малыши Басби» (по фамилии главного тренера). Они прославились не только благодаря юному возрасту и одарeнности, но и потому, что все были выращены «Манчестер Юнайтед», а не куплены готовыми мастерами у других клубов.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Джеймс
Стронг
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- ДЭАктёр
Дин
Эндрюс
- КЭАктриса
Кейт
Эшфилд
- НБАктриса
Натали
Берт
- Актёр
Дэвид
Колдер
- Актёр
Сэм
Клафлин
- ВДАктёр
Вернер
Даен
- ШДАктриса
Ширли
Диксон
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- СХПродюсер
Саймон
Хит
- ДНХудожник
Джеймс
Норт
- КАХудожница
Клер
Андерсон
- ДМХудожник
Дэвид
Морисон
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- КРОператор
Кристофер
Росс
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл