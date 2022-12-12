Руководить Агентством по борьбе с терроризмом (АБОРТ) назначают родственницу премьер-министра, которая до этого руководила детским садом. Она полна решимости поднять медиа имидж агентства и оправдать бюджетные траты государства. В агентстве досиживает до пенсии инспектор Костов, чья карьера оказывается на волоске из-за требований нового руководства о предоставлении отчета об эффективной работе. Инспектор выдумывает спецоперацию «Ятаган» и называет невинного незнакомого парня лидером террористической ячейки.

