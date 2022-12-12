Ятаган
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Ятаган

Ятаган (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.92020, Yatagan
Комедия93 мин18+

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О фильме

Руководить Агентством по борьбе с терроризмом (АБОРТ) назначают родственницу премьер-министра, которая до этого руководила детским садом. Она полна решимости поднять медиа имидж агентства и оправдать бюджетные траты государства. В агентстве досиживает до пенсии инспектор Костов, чья карьера оказывается на волоске из-за требований нового руководства о предоставлении отчета об эффективной работе. Инспектор выдумывает спецоперацию «Ятаган» и называет невинного незнакомого парня лидером террористической ячейки.

Страна
Болгария
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ятаган»