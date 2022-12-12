Ятаган (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.92020, Yatagan
Комедия93 мин18+
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О фильме
Руководить Агентством по борьбе с терроризмом (АБОРТ) назначают родственницу премьер-министра, которая до этого руководила детским садом. Она полна решимости поднять медиа имидж агентства и оправдать бюджетные траты государства. В агентстве досиживает до пенсии инспектор Костов, чья карьера оказывается на волоске из-за требований нового руководства о предоставлении отчета об эффективной работе. Инспектор выдумывает спецоперацию «Ятаган» и называет невинного незнакомого парня лидером террористической ячейки.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ААРежиссёр
Андрей
Андонов
- МВАктёр
Мариан
Вулев
- ИДАктёр
Ивайло
Драгиев
- ЕКАктриса
Евгения
Калканджиева
- ВВАктёр
Василь
Васильев-Зуека
- ЛБАктриса
Любомира
Башева
- СДАктёр
Стефан
Денолюбов
- НБАктриса
Невена
Бозукова
- ГСАктёр
Георги
Стайков
- КТАктёр
Китодар
Тодоров
- ССАктриса
Сильвия
Станоева
- SПродюсер
Sillentze
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Белоголовцев
- Актёр дубляжа
Михаил
Башкатов
- Актриса дубляжа
Наталья
Бочкарёва
- СУАктёр дубляжа
Сергей
Ушаков
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова