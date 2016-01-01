Я, Дэниел Блэйк (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Дэниел Блэйк — недавно овдовевший бездетный работяга, из-за проблем со здоровьем потерявший последнее, что у него было — возможность зарабатывать себе на жизнь. Блэйк вынужден обратиться за помощью к государству и подать документы на получение пособия. На деле оказывается, что сделать это д�ля пожилого мужчины не проще, чем доказать теорему Ферма: процесс подачи заявления полностью автоматизирован, а Блэйк в жизни не держал в руках ни смартфона, ни компьютерной мыши — только молоток.



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