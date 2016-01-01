Я, Дэниел Блэйк
Wink
Фильмы
Я, Дэниел Блэйк

Я, Дэниел Блэйк (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.02016, I, Daniel Blake
Драмы96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Дэниел Блэйк — недавно овдовевший бездетный работяга, из-за проблем со здоровьем потерявший последнее, что у него было — возможность зарабатывать себе на жизнь. Блэйк вынужден обратиться за помощью к государству и подать документы на получение пособия. На деле оказывается, что сделать это для пожилого мужчины не проще, чем доказать теорему Ферма: процесс подачи заявления полностью автоматизирован, а Блэйк в жизни не держал в руках ни смартфона, ни компьютерной мыши — только молоток.

Я, Дэниел Блэйк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания, Бельгия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я, Дэниел Блэйк»

Всё