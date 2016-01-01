Я, Дэниел Блэйк (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.02016, I, Daniel Blake
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Дэниел Блэйк — недавно овдовевший бездетный работяга, из-за проблем со здоровьем потерявший последнее, что у него было — возможность зарабатывать себе на жизнь. Блэйк вынужден обратиться за помощью к государству и подать документы на получение пособия. На деле оказывается, что сделать это д�ля пожилого мужчины не проще, чем доказать теорему Ферма: процесс подачи заявления полностью автоматизирован, а Блэйк в жизни не держал в руках ни смартфона, ни компьютерной мыши — только молоток.
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Информация
СтранаВеликобритания, Бельгия, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- КЛРежиссёр
Кен
Лоуч
- ДДАктёр
Дэйв
Джонс
- ХСАктриса
Хейли
Сквайрс
- БШАктриса
Бриана
Шенн
- ДМАктёр
Дилан
Маккирнан
- КРАктриса
Кейт
Раттер
- ШПАктриса
Шэрон
Перси
- КСАктёр
Кема
Сиказве
- СРАктёр
Стивен
Риченс
- АПАктриса
Аманда
Пэйн
- КМАктёр
Крис
Макглэйд
- ПЛСценарист
Пол
Лаверти
- РОПродюсер
Ребекка
О’Брайэн
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ДААктёр дубляжа
Дмитрий
Аматуни
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Корабельник
- ДСХудожница
Джо
Слэйтер
- ДММонтажёр
Джонатан
Моррис
- РРОператор
Робби
Райан
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон