X+Y (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Аутичный вундеркинд открывает для себя радость дружбы и первой любви. Добрая британская мелодрама с Эйсой Баттерфилдом и Салли Хокинс от одного из сценаристов сериала «Корона».



Нейтан блестяще разбирается в математике. Решить самую запутанную задачу или крутой пример дл�я него не проблема. А вот подружиться с одноклассниками ему гораздо сложнее: его замкнутость и нестандартное мышление часто ставят ровесников в тупик. За мальчиком приглядывает учитель Мартин, который трепетно относится к его таланту и решает отправить его на мировой турнир по математике. Когда Нейтан получает место в команде, уверенности у него прибавляется. Он знакомится с девушкой и находит новых друзей. Но в то же время Нейтан замечает, что между его заботливой мамой и учителем возникает симпатия, и неожиданно понимает, что ему сложно справиться с эмоциями.



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