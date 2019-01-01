8.42019, Big Time Adolescence
Драмы, Комедии87 мин18+
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Взрослеть на полную (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Подросток из пригорода взрослеет, находясь под разрушительным влиянием своего лучшего друга, бросившего колледж.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДОРежиссёр
Джейсон
Орли
- ГГАктёр
Гриффин
Глюк
- ЛДАктёр
Ларри
Джон Мейерс
- МДАктёр
Майкл
Дивайн
- Актёр
Пит
Дэвидсон
- �ЭЭАктриса
Эмили
Эрлук
- ЭААктёр
Эйден
Артур
- СВАктриса
Сьюзэн
Вудс
- ДКАктёр
Джон
Крайер
- ДКАктриса
Джулия
К. Мёрни
- ДОСценарист
Джейсон
Орли
- Продюсер
Джереми
Гарелик
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- МНПродюсер
Мэйсон
Новик
- УФПродюсер
Уилл
Фелпс
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ЗДКомпозитор
Закари
Доуз
- НСКомпозитор
Ник
Сена