Выжившая. Кровь и металл
Актёры и съёмочная группа фильма «Выжившая. Кровь и металл»

Актёры

Джулиан Ричингс

Julian Richings
АктёрThe Emperor
Мишель Аргирис

Michelle Argyris
АктрисаAmy
Эмили Алатало

Emily Alatalo
АктрисаEmma
Кириана Стэнтон

Kiriana Stanton
АктрисаCassy
Челси Мюрхэд

Chelsea Muirhead
АктрисаJill
Райан Аллен

Ryan Allen
АктёрDriller
Джейсон Раус

Jason Rouse
АктёрSam
Кэтрин Кохут

Kathryn Kohut
АктрисаLea
Эрин Ноубл

Erin Noble
АктрисаDoctor
Кеван Касэ

Kevan Kase
АктёрBiker Earl

Сценаристы

Свет Русков

Svet Rouskov
Сценарист

Продюсеры

Бруно Марино

Bruno Marino
Продюсер
Павел Патрики

Pavel Patriki
Продюсер
Джеймс Флер

James Fler
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Алия Насырова

Актриса дубляжа

Операторы

Павел Патрики

Pavel Patriki
Оператор

Композиторы

Вэйд МакНил

Wade MacNeil
Композитор