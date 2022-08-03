Выжившая. Кровь и металл (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Выжившая. Кровь и металл
Выжившая. Кровь и металл
7.12020, Spare Parts
Ужасы, Боевик87 мин18+

О фильме

После не особо удачного концерта участниц панк-группы похищают неизвестные, ампутируют им руки и взамен приделывают всевозможные орудия убийства. Теперь девушки должны участвовать в боях на выживание.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выжившая. Кровь и металл»