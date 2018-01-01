Wink
Выжить
Актёры и съёмочная группа фильма «Выжить»

Режиссёры

Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Режиссёр

Актёры

Дэвид Кригел

David Kriegel
АктёрGustavo Zerbino
Джек Ноузуорти

Jack Noseworthy
АктёрBobby François
Винсент Спано

Vincent Spano
АктёрAntonio Balbi
Кевин Брезнахан

Kevin Breznahan
АктёрRoy Harley
Брюс Рэмсей

Bruce Ramsay
АктёрCarlitos Páez
Итан Хоук

Ethan Hawke
АктёрNando Parrado
Джон Хеймс Ньютон

John Haymes Newton
АктёрAntonio 'Tintín' Vizintín
Иллиана Даглас

Illeana Douglas
АктрисаLilliana Methol
Сэм Беренс

Sam Behrens
АктёрJavier Methol
Джош Хэмилтон

Josh Hamilton
АктёрRoberto Canessa

Сценаристы

Пирс Пол Рид

Piers Paul Read
Сценарист
Джон Патрик Шэнли

John Patrick Shanley
Сценарист

Продюсеры

Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Роберт Уоттс

Robert Watts
Продюсер
Брюс Коэн

Bruce Cohen
Продюсер

Художники

Дженнифер Л. Парсонс

Jennifer L. Parsons
Художница
Норман Рейнольдс

Norman Reynolds
Художник
Фред Хоул

Fred Hole
Художник
Тед Кучера

Tedd Kuchera
Художник

Монтажёры

Уильям Голденберг

William Goldenberg
Монтажёр
Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор