Выжить (фильм, 1992) смотреть онлайн

Триллер «Выжить» — фильм Фрэнка Маршалла, в основу которого легла реальная история об авиакатастрофе в Андах.
В октябре 1972 года спортсмены уругвайской регбийной команды «Олд кристианс» вместе с друзьями и родственниками отправляется на самолете в Чили на очередной матч. Выйдя из облаков, авиалайнер попадает в зону турбулентности и врезается в гору. Часть пассажиров и членов экипажа погибает на месте, выжившие же оказываются в снежной пустыне без пищи, теплой одежды и с призрачными шансами на спасение. Быстро становится ясно, что имевшихся на борту самолета запасов недостаточно для того, чтобы продержаться хоть сколь-нибудь долго. Выход один: питаться телами погибших товарищей.
Если вам интересно кино о человеческой стойкости, силе духа и выживании в экстремальных условиях, то, начав смотреть фильм «Выжить», получите невероятно сильную эмоциональную историю. Но будьте готовы: картина пробирает сильнее любого хоррора.
СтранаСША, Канада
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
- Режиссёр
Фрэнк
Маршалл
- ДКАктёр
Дэвид
Кригел
- ДНАктёр
Джек
Ноузуорти
- ВСАктёр
Винсент
Спано
- КБАктёр
Кевин
Брезнахан
- БРАктёр
Брюс
Рэмсей
- Актёр
Итан
Хоук
- ДХАктёр
Джон
Хеймс Ньютон
- ИДАктриса
Иллиана
Даглас
- СБАктёр
Сэм
Беренс
- ДХАктёр
Джош
Хэмилтон
- ППСценарист
Пирс
Пол Рид
- ДПСценарист
Джон
Патрик Шэнли
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- РУПродюсер
Роберт
Уоттс
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ДЛХудожница
Дженнифер
Л. Парсонс
- НРХудожник
Норман
Рейнольдс
- ФХХудожник
Фред
Хоул
- ТКХудожник
Тед
Кучера
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард