Выжить (фильм, 1992) смотреть онлайн

Триллер «Выжить» — фильм Фрэнка Маршалла, в основу которого легла реальная история об авиакатастрофе в Андах.



В октябре 1972 года спортсмены уругвайской регбийной команды «Олд кристианс» вместе с друзьями и родственниками отправляется на самолете в Чили на очередной матч. Выйдя из облаков, авиалайнер попадает в зону турбулентности и врезается в гору. Часть пассажиров и членов экипажа погибает на месте, выжившие же оказываются в снежной пустыне без пищи, теплой одежды и с призрачными шансами на спасение. Быстро становится ясно, что имевшихся на борту самолета запасов недостаточно для того, чтобы продержаться хоть сколь-нибудь долго. Выход один: питаться телами погибших товарищей.



Если вам интересно кино о человеческой стойкости, силе духа и выживании в экстремальных условиях, то, начав смотреть фильм «Выжить», получите невероятно сильную эмоциональную историю. Но будьте готовы: картина пробирает сильнее любого хоррора.



