Выскочка
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Выскочка

Выскочка (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Election
Мелодрама, Комедия98 мин18+

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О фильме

Миниатюрная блондинка Трейси Флик одержима идеей стать самым влиятельным человеком в школе и выдвигает свою кандидатуру на пост Президента школьного совета. Недолюбливающий Трейси учитель Джим Макалистер находит карьеристке достойного оппонента, и она готова на всe, чтобы его обойти.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выскочка»