Миниатюрная блондинка Трейси Флик одержима идеей стать самым влиятельным человеком в школе и выдвигает свою кандидатуру на пост Президента школьного совета. Недолюбливающий Трейси учитель Джим Макалистер находит карьеристке достойного оппонента, и она готова на всe, чтобы его обойти.

