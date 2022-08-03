Выскочка (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Election
Мелодрама, Комедия98 мин18+
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О фильме
Миниатюрная блондинка Трейси Флик одержима идеей стать самым влиятельным человеком в школе и выдвигает свою кандидатуру на пост Президента школьного совета. Недолюбливающий Трейси учитель Джим Макалистер находит карьеристке достойного оппонента, и она готова на всe, чтобы его обойти.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Пэйн
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актриса
Риз
Уизерспун
- ККАктёр
Крис
Клейн
- ДКАктриса
Джесика
Кэмпбелл
- МХАктёр
Марк
Харелик
- ФРАктёр
Фил
Ривз
- МХАктриса
Молли
Хэйгэн
- ДДАктриса
Делани
Дрисколл
- Актриса
Коллин
Кэмп
- АПСценарист
Александр
Пэйн
- ДТСценарист
Джим
Тейлор
- ТПСценарист
Том
Перротта
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- ДГПродюсер
Дэвид
Гэйл
- КСПродюсер
Кит
Сэмплз
- РЙПродюсер
Рон
Йеркса
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- РДХудожница
Рени
Девенпорт
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ДГОператор
Джеймс
Гленнон
- РККомпозитор
Рольф
Кент