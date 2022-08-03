Выходной день Ферриса Бьюллера (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Ferris Bueller's Day Off
Комедия98 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Один день из жизни необычного молодого человека по имени Феррис, который одним погожим весенним деньком, перед сдачей выпускных экзаменов, пускается во все тяжкие — прогуливает школу и отправляется в Чикаго вместе с подружкой и лучшим другом, чтобы «оторваться» на всю катушку и насладиться с лихвой целым днем свободы!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюз
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- АРАктёр
Алан
Рак
- Актриса
Миа
Сара
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- ДГАктриса
Дженнифер
Грей
- СПАктриса
Синди
Пикетт
- ЛУАктёр
Лаймен
Уорд
- ЭМАктриса
Эди
Макклёрг
- Актёр
Чарли
Шин
- БСАктёр
Бен
Стайн
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- МЧПродюсер
Майкл
Чинич
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- ТДПродюсер
Том
Джейкобсон
- ДВПродюсер
Джейн
Виккерилла
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- Оператор
Так
Фудзимото
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн