Выходной день Ферриса Бьюллера (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Ferris Bueller's Day Off
Комедия98 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Один день из жизни необычного молодого человека по имени Феррис, который одним погожим весенним деньком, перед сдачей выпускных экзаменов, пускается во все тяжкие — прогуливает школу и отправляется в Чикаго вместе с подружкой и лучшим другом, чтобы «оторваться» на всю катушку и насладиться с лихвой целым днем свободы!

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера»