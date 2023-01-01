Выход Дракона
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Выход Дракона

Выход Дракона (фильм, 1973) смотреть онлайн

9.41973, Enter the Dragon
Боевики, Драмы98 мин18+

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Сюжет

На острове, превращeнном в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира.

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Информация

Страна
США, Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выход Дракона»

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