Выход Дракона (фильм, 1973) смотреть онлайн

Сюжет

На острове, превращeнном в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира.



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