Выход Дракона (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.41973, Enter the Dragon
Боевики, Драмы98 мин18+
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Сюжет
На острове, превращeнном в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РКРежиссёр
Роберт
Клауз
- Актёр
Брюс
Ли
- ШКАктёр
Ши
Кень
- ДСАктёр
Джон
Сэксон
- ДКАктёр
Джим
Келли
- БЙАктёр
Боло
Йен
- АКАктриса
Ана
Капри
- АМАктриса
Анджела
Мао
- РУАктёр
Роберт
Уолл
- БЧАктриса
Бетти
Чюн
- ДУАктёр
Джефри
Уикс
- МАСценарист
Майкл
Аллин
- Сценарист
Брюс
Ли
- ФВПродюсер
Фред
Вентрауб
- ПМПродюсер
Пол
М. Хеллер
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- Продюсер
Брюс
Ли
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ШШХудожник
Шенг
Ши Чу
- КХМонтажёр
Курт
Хиршлер
- ДУМонтажёр
Джордж
Уоттерс
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ДХОператор
Джил
Хуббс
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин