Выбивая долги
Wink
Фильмы
Выбивая долги
8.32020, The Tax Collector
Криминал, Боевики91 мин18+

Выбивая долги (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Выбивая черный нал из должников, два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля, практикующему шаманство. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней, коллекторы поставили под угрозу жизни своих семей.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выбивая долги»

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