Выбивая долги (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Выбивая черный нал из должников, два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля, практикующему шаманство. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней, коллек�торы поставили под угрозу жизни своих семей.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- БСАктёр
Бобби
Сото
- СКАктриса
Синтия
Кармона
- ХКАктёр
Хосе
Конехо Мартин
- ЧРАктриса
Чейен
Рэй Эрнандес
- КСАктёр
Кле
Слоун
- РМАктёр
Ричард
Мескита
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- БМАктёр
Брайан
Мартин Ортега
- АЛАктриса
Аалайя
Лопес
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ТТПродюсер
Тайлер
Томпсон
- МАПродюсер
Макс
Адлер
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- КДХудожница
Келли
Джонс
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский