Вы умрете, или мы вернем вам деньги
Wink
Фильмы
Вы умрете, или мы вернем вам деньги

Вы умрете, или мы вернем вам деньги (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Dead in a Week (Or Your Money Back)
Боевики, Комедии86 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодой писатель Уильям никак не может продать свой роман и решает покончить с собой. Несколько попыток самоубийства оказываются неудачными, и парень заключает контракт с пожилым киллером. По иронии судьбы, к моменту вступления договора в силу Уильям уже совсем не хочет умирать.

Вы умрете, или мы вернем вам деньги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вы умрете, или мы вернем вам деньги»

Всё