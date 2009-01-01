Вверх (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
Для того, чтобы исполнить мечту, никогда не бывает поздно. От воодушевляющей и очень доброй истории, которую рассказывает анимационный фильм «Вверх», даже закоренелые циники ощутят ком в горле.
Карл Фредриксен уже немолод, а недавно в его жизни произошла большая трагедия — умерла жена Элли. Чтобы справиться с потерей, мужчина решает исполнить их совместную с супругой мечту — побывать у Райского водопада в Южной Америке. Он привязывает к дому сотни воздушных шаров и отправляется в путешествие. Нечаянным попутчиком Карла в помощником в захватывающих, но опасных приключениях становится наивный, добрый и чрезмерно разговорчивый скаут Рассел.
Одиночество, утрата, дружба и умение отпустить прошлое — эти понятные каждому человеку темы поднимает мультфильм «Вверх». Смотреть его стоит с чашкой горячего чай или какао и — на всякий случай — упаковкой бумажных носовых платков в пределах досягаемости.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Пит
Доктер
- БПРежиссёр
Боб
Питерсон
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эснер
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ДНАктёр
Джордан
Нагаи
- БПАктёр
Боб
Питерсон
- Актёр
Делрой
Линдо
- ДРАктёр
Джером
Рэнфт
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- ДКАктёр
Дэвид
Кэй
- ЭДАктриса
Эли
Доктер
- ДЛАктёр
Джереми
Лири
- ПДСценарист
Пит
Доктер
- БПСценарист
Боб
Питерсон
- ТМСценарист
Том
Маккарти
- ДРПродюсер
Джонас
Ривера
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- КРПродюсер
Кори
Рэй
- ДРПродюсер
Денис
Рим
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чуваткин
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Сборщиков
- ПУАктёр дубляжа
Павел
Урсул
- КНМонтажёр
Кевин
Нолтинг
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино