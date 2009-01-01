Вверх (фильм, 2009) смотреть онлайн

Для того, чтобы исполнить мечту, никогда не бывает поздно. От воодушевляющей и очень доброй истории, которую рассказывает анимационный фильм «Вверх», даже закоренелые циники ощутят ком в горле.



Карл Фредриксен уже немолод, а недавно в его жизни произошла большая трагедия — умерла жена Элли. Чтобы справиться с потерей, мужчина решает исполнить их совместную с супругой мечту — побывать у Райского водопада в Южной Америке. Он привязывает к дому сотни воздушных шаров и отправляется в путешествие. Нечаянным попутчиком Карла в помощником в захватывающих, но опасных приключениях становится наивный, добрый и чрезмерно разговорчивый скаут Рассел.



Одиночество, утрата, дружба и умение отпустить прошлое — эти понятные каждому человеку темы поднимает мультфильм «Вверх». Смотреть его стоит с чашкой горячего чай или какао и — на всякий случай — упаковкой бумажных носовых платков в пределах досягаемости.



Вверх смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.