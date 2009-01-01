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Вверх (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.32009, Up
Мультфильм, Семейный92 мин12+

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О фильме

Для того, чтобы исполнить мечту, никогда не бывает поздно. От воодушевляющей и очень доброй истории, которую рассказывает анимационный фильм «Вверх», даже закоренелые циники ощутят ком в горле.

Карл Фредриксен уже немолод, а недавно в его жизни произошла большая трагедия — умерла жена Элли. Чтобы справиться с потерей, мужчина решает исполнить их совместную с супругой мечту — побывать у Райского водопада в Южной Америке. Он привязывает к дому сотни воздушных шаров и отправляется в путешествие. Нечаянным попутчиком Карла в помощником в захватывающих, но опасных приключениях становится наивный, добрый и чрезмерно разговорчивый скаут Рассел.

Одиночество, утрата, дружба и умение отпустить прошлое — эти понятные каждому человеку темы поднимает мультфильм «Вверх». Смотреть его стоит с чашкой горячего чай или какао и — на всякий случай — упаковкой бумажных носовых платков в пределах досягаемости.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вверх»