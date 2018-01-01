Wink
Вудлэнд
Актёры и съёмочная группа фильма «Вудлэнд»

Режиссёры

Джон Сильверберг

Jon Silverberg
Режиссёр

Актёры

Ричард Хэрмон

Richard Harmon
АктёрJake
Филип Грэйнджер

Philip Granger
АктёрSparky
Фрэнк Ч. Тёрнер

Frank C. Turner
АктёрKohler
Катрин Джек

Catherine Jack
Актриса
Аманда Таппинг

Amanda Tapping
АктрисаDonna
Килани Элизабет Роуз

Keilani Elizabeth Rose
АктрисаRene

Сценаристы

Джон Сильверберг

Jon Silverberg
Сценарист

Продюсеры

Дэйл Вульф

Dale Wolfe
Продюсер
Райан Бёри

Ryan Bury
Продюсер

Монтажёры

Джон Сильверберг

Jon Silverberg
Монтажёр

Операторы

Энди Ходжсон

Andy Hodgson
Оператор

Композиторы

Кристофер Арруда

Christopher Arruda
Композитор