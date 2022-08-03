У фотожурналиста Джейка обостряется наркозависимость – из-за этого он лишается романтических отношений и работы. Его последняя надежда – поездка на остров на северо-западе США, где он устраивается помощником местного смотрителя. Вскоре Джейк обнаруживает, что на фотографиях, которые он здесь сделал, появляются посторонние вещи, которых не было в кадре во время съемки. Они появляются в реальности только спустя некоторое время. Может ли Джейк с помощью камеры заглядывать в будущее?

