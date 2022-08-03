Вудлэнд
Wink
Фильмы
Вудлэнд
5.82018, Woodland
Триллер84 мин18+

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Вудлэнд (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

У фотожурналиста Джейка обостряется наркозависимость – из-за этого он лишается романтических отношений и работы. Его последняя надежда – поездка на остров на северо-западе США, где он устраивается помощником местного смотрителя. Вскоре Джейк обнаруживает, что на фотографиях, которые он здесь сделал, появляются посторонние вещи, которых не было в кадре во время съемки. Они появляются в реальности только спустя некоторое время. Может ли Джейк с помощью камеры заглядывать в будущее?

Страна
Канада
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb