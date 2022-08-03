Вторжение: Битва за рай (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Вторжение: битва за рай» – приключенческий боевик о группе подростков, которые ведут нешуточную войну с завоевателями, разрушившими их город. Смотрите «Вторжение: битва за рай» без регистрации, в хорошем качестве.
Юная Элли (Кэйтлин Стэйси) запланировала удивительный поход со своими друзьями к берегам лесного озера, самому красивому месту в их небольшом городке. Вместе в Элли отправляются ее друзья: подруга Корри (Рейчел Херд-Вуд), ее бойфренд Кевин (Линкольн Льюис), школьная королева красоты Фиона (Фиби Тонкин), мальчик-хулиган Хомер (Дениз Акдениз), дочь священника Робин (Эшли Каммингс) и сын местного ресторатора Ли (Крис Пэнг).
Добравшись до пункта назначения, друзья весело проводят время – танцуют, рассказывают забавные истории. Их дружба крепнет, а любовь расцветает.
Но когда молодые люди возвращаются в город, они застают ужасную картину – их город разрушен, много людей погибло. Нет ни электричества, ни воды. Оставшихся в живых жителей города пришельцы взяли в заложники.
Единственные, кто может спасти их город и освободить людей, – это они, восемь отважных подростков.
СтранаАвстралия
ЖанрВоенный, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- СБРежиссёр
Стюарт
Битти
- КСАктриса
Кэйтлин
Стэйси
- Актриса
Рейчел
Херд-Вуд
- ЛЛАктёр
Линкольн
Льюис
- ДААктёр
Дениз
Акдениз
- ФТАктриса
Фиби
Тонкин
- КПАктёр
Крис
Пан
- Актриса
Эшли
Каммингс
- ЭРАктёр
Эндрю
Райан
- КФАктёр
Колин
Фрилз
- ДХАктёр
Дон
Хелберт
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- ДМСценарист
Джон
Марсден
- МБПродюсер
Майкл
Буген
- ЭМПродюсер
Эндрю
Мэйсон
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- ТРХудожник
Терри
Райан
- БДХудожница
Беверли
Данн
- БНОператор
Бен
Нотт
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль