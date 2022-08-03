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Вторжение: Битва за рай

Вторжение: Битва за рай (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Tomorrow, When the War Began
Фантастика, Приключения99 мин18+

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О фильме

Фильм «Вторжение: битва за рай» – приключенческий боевик о группе подростков, которые ведут нешуточную войну с завоевателями, разрушившими их город. Смотрите «Вторжение: битва за рай» без регистрации, в хорошем качестве.
Юная Элли (Кэйтлин Стэйси) запланировала удивительный поход со своими друзьями к берегам лесного озера, самому красивому месту в их небольшом городке. Вместе в Элли отправляются ее друзья: подруга Корри (Рейчел Херд-Вуд), ее бойфренд Кевин (Линкольн Льюис), школьная королева красоты Фиона (Фиби Тонкин), мальчик-хулиган Хомер (Дениз Акдениз), дочь священника Робин (Эшли Каммингс) и сын местного ресторатора Ли (Крис Пэнг).
Добравшись до пункта назначения, друзья весело проводят время – танцуют, рассказывают забавные истории. Их дружба крепнет, а любовь расцветает.
Но когда молодые люди возвращаются в город, они застают ужасную картину – их город разрушен, много людей погибло. Нет ни электричества, ни воды. Оставшихся в живых жителей города пришельцы взяли в заложники.
Единственные, кто может спасти их город и освободить людей, – это они, восемь отважных подростков.

Страна
Австралия
Жанр
Военный, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вторжение: Битва за рай»