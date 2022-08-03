Фильм «Вторжение: битва за рай» – приключенческий боевик о группе подростков, которые ведут нешуточную войну с завоевателями, разрушившими их город. Смотрите «Вторжение: битва за рай» без регистрации, в хорошем качестве.

Юная Элли (Кэйтлин Стэйси) запланировала удивительный поход со своими друзьями к берегам лесного озера, самому красивому месту в их небольшом городке. Вместе в Элли отправляются ее друзья: подруга Корри (Рейчел Херд-Вуд), ее бойфренд Кевин (Линкольн Льюис), школьная королева красоты Фиона (Фиби Тонкин), мальчик-хулиган Хомер (Дениз Акдениз), дочь священника Робин (Эшли Каммингс) и сын местного ресторатора Ли (Крис Пэнг).

Добравшись до пункта назначения, друзья весело проводят время – танцуют, рассказывают забавные истории. Их дружба крепнет, а любовь расцветает.

Но когда молодые люди возвращаются в город, они застают ужасную картину – их город разрушен, много людей погибло. Нет ни электричества, ни воды. Оставшихся в живых жителей города пришельцы взяли в заложники.

Единственные, кто может спасти их город и освободить людей, – это они, восемь отважных подростков.

