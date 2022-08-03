Вторая жизнь Уве
Вторая жизнь Уве

Вторая жизнь Уве (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, En man som heter Ove
Драма, Мелодрама111 мин18+

О фильме

Уве — пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. В доме и в гараже у него идеальный порядок. Вот только зачем ему пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворного?

Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

