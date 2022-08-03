Уве — пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. В доме и в гараже у него идеальный порядок. Вот только зачем ему пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворного?

