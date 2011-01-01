Встречный ветер (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Des vents contraires
Драмы, Детективы88 мин18+
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Сюжет
Жизнь писателя Поля полностью меняется, когда его жена Сара исчезает. После года безуспешных поисков он оказывается совершенно разбитым человеком, измученным сомнениями и чувством вины. Его последний шанс это начать жизнь с чистого листа. Вместе с детьми Поль возвращается в город своего дет�ства Сен-Мало. Однако неожиданная встреча там придаст его планам совершенно непредвиденный поворот.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЖЛРежиссёр
Жалиль
Леспер
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- ИКАктриса
Изабель
Карре
- Актёр
Антуан
Дюлери
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- Актёр
Були
Ланнерс
- МКАктриса
Мари-Анж
Каста
- Актриса
Одри
Тоту
- ДДАктёр
Даниэль
Дюваль
- ЛААктриса
Лубна
Азабаль
- АКАктриса
Аврора
Клеман
- МЛСценарист
Марион
Лэне
- ЖЛСценарист
Жалиль
Леспер
- ОАСценарист
Оливье
Адам
- ЭШПродюсер
Эмили
Шатель
- СБХудожница
Сандра
Берреби
- ХЛХудожница
Хайят
Лушпински
- ДМКомпозитор
Давид
Моро