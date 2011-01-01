Встречный ветер (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь писателя Поля полностью меняется, когда его жена Сара исчезает. После года безуспешных поисков он оказывается совершенно разбитым человеком, измученным сомнениями и чувством вины. Его последний шанс это начать жизнь с чистого листа. Вместе с детьми Поль возвращается в город своего дет�ства Сен-Мало. Однако неожиданная встреча там придаст его планам совершенно непредвиденный поворот.



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