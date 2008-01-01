Вскрытие (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Американский хоррор с русским актером в роли русского персонажа. Молодые люди приезжают в Новый Орлеан как следует оторваться на традиционном карнавале Марди Гра. На обратном пути тусовщики попадают в аварию где-то на трассе в Луизиане: врезаются в дерево, пытаясь объехать невесть откуда взявшегося мужчину в белом халате. Тут же на место ДТП приезжает скорая, которую никто не вызывал. Врачи объясняют, что неизвестный в халате – сбежавший от них пациент, и предлагают напуганной молодежи медпомощь. В больнице молодым людям действительно становится лучше, и они решают, что все плохое уже позади. Но на самом деле ужасы только начинаются. Какие кровавые эксперименты проводят в больнице с ироничным названием «Госпиталь Благодарения», узнаете в фильме «Вскрытие», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- АГРежиссёр
Адам
Гираш
- ДЛАктриса
Джессика
Лаундс
- РКАктёр
Росс
Кон
- РМАктёр
Росс
МакКолл
- ЭШАктриса
Эшли
Шнайдер
- Актёр
Аркадий
Голубович
- ГБАктёр
Грегг
Браззел
- РЛАктёр
Роберт
ЛаСардо
- МБАктёр
Майкл
Боуэн
- ДГАктриса
Дженетт
Голдстин
- Актёр
Роберт
Патрик
- ДАСценарист
Джейс
Андерсон
- АГСценарист
Адам
Гираш
- ИКСценарист
И.Л.
Кац
- УЗПродюсер
Уоррен
Зайд
- МАПродюсер
Майкл
Арата
- ДКПродюсер
Даррел
Касалино
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АФХудожница
Аманда
Фридланд
- ЭКМонтажёр
Эндрю
Коэн
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара