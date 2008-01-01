Вскрытие (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Американский хоррор с русским актером в роли русского персонажа. Молодые люди приезжают в Новый Орлеан как следует оторваться на традиционном карнавале Марди Гра. На обратном пути тусовщики попадают в аварию где-то на трассе в Луизиане: врезаются в дерево, пытаясь объехать невесть откуда взявшегося мужчину в белом халате. Тут же на место ДТП приезжает скорая, которую никто не вызывал. Врачи объясняют, что неизвестный в халате – сбежавший от них пациент, и предлагают напуганной молодежи медпомощь. В больнице молодым людям действительно становится лучше, и они решают, что все плохое уже позади. Но на самом деле ужасы только начинаются. Какие кровавые эксперименты проводят в больнице с ироничным названием «Госпиталь Благодарения», узнаете в фильме «Вскрытие», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.



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